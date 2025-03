Porażka w Paryżu, a teraz taki rewanż. Świątek wyznaje po meczu z Zheng

Na pewno fajnie, że tutaj mieliśmy czas potrenować trochę między meczami. W dni wolne przed meczami zawsze robię jakieś rzeczy pod daną przeciwniczkę, więc na pewno była to różnica w porównaniu do poprzedniego spotkania. Ona ma faktycznie wymagający styl gry. Mało kto tak kręci piłkę na forhendzie jak ona, dobrze to wykorzystuje. Cieszę się, że byłam na to dzisiaj gotowa

~ Iga Świątek