Iga Świątek po raz czwarty z rzędu zagra w półfinale WTA 1000 w Indian Wells. W tenisowym raju 23-latka z Raszyna pokonała 6:3, 6:3 Qinwen Zheng, co dla Polki miało podwójne znaczenie. Bo właśnie Chinka zabrała kilka miesięcy temu Idze marzenia o złotym medalu olimpijskim w Paryżu. Świątek jest więc w najlepszej czwórce turnieju, co oznacza, że już teraz może liczyć na czek w wysokości ponad 350 tys. dolarów. A dodając to do jej zarobków z całej kariery, jako ósma w historii przekroczyła granicę 35 milionów dolarów.