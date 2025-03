Ograła Gauff, nadszedł czas na Keys. Pogrom w Indian Wells, 6:1, 6:1 w 64 minuty

Z kolei Belinda Bencić notuje świetny powrót po przerwie macierzyńskiej. Dotarła do czwartej rundy Australian Open, później wygrała turniej WTA 500 w Abu Zabi. Teraz dołożyła do także ćwierćfinał zmagań w Indian Wells, po drodze rewanżując się Coco Gauff za porażkę poniesioną w Melbourne. Dla Szwajcarki było to już drugie zwycięstwo przeciwko reprezentantce USA w Indian Wells, bowiem w drugiej fazie wyeliminowała Amandę Anisimovą. Dzisiaj miała okazję na trzecią wygraną. Rzeczywistość okazała się jednak bolesna dla mistrzyni olimpijskiej z Tokio. 28-latka nie miała zbyt wiele do powiedzenia i została całkowicie zdominowana przez zwyciężczynię pierwszej wielkoszlemowej imprezy w tym sezonie.