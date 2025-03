Oświeciński stanie na ślubnym kobiercu z byłą żoną. Ujawniła szczegóły

Tomasz Oświeciński znany jest przede wszystkim jako gwiazdor polskiego kina, jednak nie należy zapominać, że w przeszłości był również zawodnikiem mieszanych sztuk walki. W oktagonie zadebiutował w 2017 roku, kiedy to na gali KSW 41 zmierzył się z Pawłem Mikołajuwem i pokonał rapera przez TKO. Rok później zaliczył kolejny występ w klatce - podczas gali KSW 44 przegrał pojedynek z Erko Junem . Po raz ostatni "Strachu" zaprezentował się jako gwiazdor MMA w maju ubiegłego roku. Zadebiutował wówczas jako zawodnik Fame MMA i na gali Fame 21: Pretendent pokonał przez TKO Adriana Ciosa . Po udanym występie na tym evencie oczekiwano, że aktor wystąpi na kolejnej gali Fame MMA, ostatecznie jednak Oświeciński zrezygnował z tego projektu . O tym fakcie poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, nie powstrzymując się od wymownych słów na temat freak fightów.

"Dzień dobry. Słuchajcie, mam dla was złą wiadomość. Może dla niektórych to jest dobra wiadomość. Z racji tego, że odnowiła się moja stara kontuzja, muszę zrezygnować z walki na Fame 22 na PGE Narodowym . (...) Pamiętajcie, stop patologii " - przekazał wówczas.

Tomasz Oświeciński stanie na ślubnym kobiercu z byłą żoną. Aleksandra zdradza szczegóły

W ostatnim czasie sporo działo się również w życiu prywatnym aktora. W 2016 roku on i jego małżonka Aleksandra rozwiedli się, jednak nie byli w stanie długo bez siebie żyć. W ubiegłym roku stało się jasne, że para do siebie wróciła, a w programie Magdy Gessler "Magda gotuje Internet" Oświeciński zdradził, że zamierza oświadczyć się swojej byłej żonie. "Podczas rodzinnych wakacji zamierzam się oświadczyć mojej ukochanej, ale to tajemnica - nikt o tym nie wie" - mówił wówczas.