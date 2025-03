Reprezentant Polski spotkał się z księciem Williamem. Potem wielka wygrana

Książę William nigdy nie krył swojej miłości do sportu, a w szczególności do piłki nożnej. Następca brytyjskiego tronu ma nawet swój ulubiony zespół, któremu od lat kibicuje - Aston Villę. W środowym meczu Ligi Mistrzów przyszły monarcha mógł czuć dumę jako kibic. Aston Villa pokonała Club Brugge 3:0 i tym samym w dwumeczu wygrała 6:1. Tuż przed meczem doszło do nieoczekiwanego spotkania, w którym udział wziął reprezentant Polski.