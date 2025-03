Świątek wzięła rewanż, Zheng kompletnie bezradna. Polka w półfinale w Indian Wells

Iga Świątek brylowała dotychczas podczas tegorocznej edycji turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Na drodze do ćwierćfinału Polka straciła zaledwie sześć gemów, oddając po dwa Caroline Garcii, Dajanie Jastremskiej i Karoline Muchovej. Spore wrażenie zrobił zwłaszcza rezultat meczu przeciwko Czeszce. Tenisistka z Ołomuńca, która zazwyczaj stawiała solidny opór raszyniance, nie miała wiele do powiedzenia podczas spotkania czwartej rundy. Wiceliderka rankingu wygrała 6:1, 6:1 w zaledwie 57 minuty. Reklama

W dzisiejszej batalii o półfinał doszło do ósmego starcia 23-latki z Qinwen Zheng. Nasza reprezentantka wygrała pierwsze sześć pojedynków, ale wszystkim najbardziej utkwiła w pamięci ich ostatnia rywalizacja, podczas półfinału igrzysk olimpijskich w Paryżu. To właśnie Chinka stanęła Polce na drodze do olimpijskiego złota. W czwartek Iga miała okazję, by zrewanżować się za tamtą bolesną porażkę.

Iga Świątek w półfinale WTA 1000 w Indian Wells. Siódme zwycięstwo z Qinwen Zheng

Mecz rozpoczął się od serwisu Świątek. Nasza tenisistka bardzo pewnie utrzymała swoje podanie, rywalka miała sporo kłopotów na returnie. Po chwili Iga wykorzystała dobre wejście w mecz i dobrała się do serwisu Zheng. Chinka miała problem ze zbudowaniem sobie przewagi i była kontrowana przez Polkę. Doszło do dwóch break pointów dla naszej tenisistki. Do przełamania wystarczył już pierwszy, bowiem Qinwen popełniła podwójny błąd serwisowy. W trakcie następnego rozdania raszynianka potwierdziła przewagę, wychodząc już na prowadzenie 3:0.

Nad kortami w Indian Wells zaczęły się pojawiać pojedyncze krople deszczu. Po przetarciu kortu panie wznowiły rywalizację. Mistrzyni olimpijska znów miała kłopoty przy swoim podaniu, doszło do stanu równowagi. W kluczowym momencie gema 22-latka wygrała jednak bardzo ważną wymianę, po której dołożyła jeszcze jeden punkt i zgarnęła premierowe "oczko" na swoje konto. Dało się zauważyć, że zawodniczka z Azji weszła już na nieco lepszy rytm. Po chwili wiceliderka rankingu odpowiedziała jednak przeciwniczce, wracając do trzygemowej przewagi. Reklama

W trakcie szóstego rozdania doszło do rzadko spotykanej sytuacji. Zheng prowadziła 40-0 przy swoim podaniu, a mimo to nie zdobyła drugiego "oczka". Kolejne pięć akcji powędrowało na konto Świątek. Imponujący okazał się zwłaszcza punkt dający drugie przełamanie na korzyść Polki. Przy stanie 5:1 raszynianka serwowała po zwycięstwo w partii. Nasza tenisistka zanotowała najsłabszy jak dotąd gem w trakcie całego pojedynku i pozwoliła Qinwen na odrobienie straty jednego breaka. Potem złota medalistka z Paryża dorzuciła jeszcze gema przy swoim podaniu i zrobiło się ciekawie. Na szczęście kolejne rozdanie okazało się ostatnim w secie. Iga zareagowała na korzystniejszy moment z perspektywy rywalki i ostatecznie triumfowała 6:3 w premierowej odsłonie pojedynku.

Wydawało się, że Chinka rozpocznie drugą partię od mocnego akcentu. Prowadziła już 40-0 przy własnym serwisie, ale wróciły dla niej koszmary z szóstego gema pierwszego seta. Znów doszło do stanu równowagi i mimo że tym razem pojawiła się jeszcze jedna szansa na zamknięcie gema dla Zheng, to i tak została przełamana przez Świątek. Przy break poincie Chinka zdecydowała się na dropszota, który okazał się bardzo nieudany. Po chwili Iga potwierdziła przewagę i wyszła na prowadzenie 2:0. Reklama

Mistrzyni olimpijska wyraźnie zatraciła pewność siebie po tym, co wydarzyło się w premierowym gemie drugiej odsłony. Ponownie dała się przełamać, tym razem do zera. Po następnym rozdaniu zrobiło się już 4:0 dla Świątek. Dopiero wtedy Qinwen zdołała odpowiedzieć wygranym gemem. Z każdą minutą pogarszały się warunki, wiało coraz mocniej. W powietrzu wisiały opady deszczu. W trakcie szóstego rozdania Iga musiała bronić break pointów. W kluczowych momentach pomagała sobie dobrym serwisem lub udanymi akcjami. Po trzech okazjach rywalki, przyszła szansa na skończenie gema na własną korzyść. Raszynianka dokonała tej sztuki i powróciła do bezpiecznej przewagi.

W trakcie siódmego rozdania, gdy Zheng prowadziła 40-15, gra została wstrzymana na kilka minut ze względu na drobne opady deszczu. Dało się zauważyć, że to naszej tenisistce zależało na jak najszybszej kontynuacji. Po przetarciu kortu zawodniczki wróciły do rywalizacji. Świątek doprowadziła do stanu równowagi i wywierała presję, chcąc zakończyć pojedynek już w trakcie siódmego gema. Ostatecznie Chinka dołożyła jednak drugie "oczko" na swoje konto. Po chwili Iga mogła domykać spotkanie przy swoim serwisie, ale nie mająca już nic do stracenia mistrzyni olimpijska wywalczyła przełamanie. Na szczęście chwilę później mecz dobiegł końca. Ostatecznie raszynianka triumfowała 6:3, 6:3, biorąc udany rewanż za igrzyska. Rywalką naszej tenisistki w półfinale WTA 1000 w Indian Wells będzie Mirra Andriejewa lub Elina Switolina. Reklama

