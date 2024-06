W mediach starał się kreować na osobę niezwykle przywiązaną do tradycyjnych wartości. Być może to z tego powodu wieści o jego niewierności wywołały tak wielkie poruszenie wśród opinii publicznej.

Rafał Patyra przyznał się do zdrady

Okazało się bowiem, że Patyra zdradził żonę, z którą tworzy małżeństwo od 22 lat. To nie był jednak koniec, bowiem wyszło na jaw, że kochanka... urodziła mu dziecko. Rozwód nie wchodził jednak w grę, bo Patyra nie wyobrażał sobie życia w grzechu.

"Nie wiedziałem, w którą stronę iść. Jedni znajomi doradzali, żebym odszedł do tamtej kobiety. Inni, żebym został z rodziną. Przeciąganie liny, rozważanie wszystkich za i przeciw trwało jakieś trzy lata. (...) Kiedy sobie myślałem, że odejdę do tamtej kobiety i będę odcięty od sakramentów, bardzo mnie to bolało" - wyznał w "Dobrym Tygodniu".