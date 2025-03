Linette stanęła do walki z Radwańską. "Isia" była bez szans

Agnieszka Radwańska jakiś czas temu dołączyła do teamu Magdy Linette i poleciała wraz z 33-latką do Indian Wells na turniej BNP Paribas Open. Poznanianka co prawda odpadła z imprezy już na etapie drugiej rundy, jednak nie opuszcza ją dobry humor. W przerwie przed kolejnym turniejem Magda postanowiła zmierzyć się z "Isią" w dość nietypowym pojedynku. Wszystko zostało uwiecznione i opublikowane w mediach społecznościowych.