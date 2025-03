Od momentu, w którym Justyna Kowalczyk-Tekieli zakończyła karierę, minęło już trochę czasu, lecz pamięć o jej niezwykłych sportowych sukcesach jest wciąż żywa. Przez lata dostarczała kibicom fantastycznych wrażeń, wielokrotnie sięgając po tytuł mistrzyni świata w biegach narciarskich, przywożąc do Polski złoto olimpijskie i czterokrotnie zgarniając Puchar Świata. Jej rywalizacją z Marit Bjoergen żyło całe środowisko. Można było odnieść wrażenie, że panie za sobą nie przepadały, ale - jak zapewniła ostatnio Norweżka - niekoniecznie tak było. Stwierdziła, że ona i Polka właściwie nie miały ze sobą kontaktu.

"Mam poczucie, że to głównie media robiły tu robotę, bo przecież ja i Justyna nawet za bardzo ze sobą nie rozmawiałyśmy . Myślę, że tak jak i ja, Justyna nie mówiła aż tak dobrze po angielsku. Oczywiście były jakieś rozmowy, ale krótkie" - mówiła dla Przeglądu Sportowego Onet. A jak jest dziś? Okazuje się, że Kowalczyk i Bjoergen nie kontaktowały się ze sobą od 2018 roku, lecz Marit przeciwniczkę wspomina dobrze.