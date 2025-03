Skandal z ulubienicą Władimira Putina. "Wynoś się stąd. Natychmiast"

18-letnia Kamiła Walijewa to dzisiaj persona non grata w świecie sportu. Po tym, jak w styczniu 2024 roku została winną naruszenia przepisów antydopingowych i zawieszona na wieloletnią karę, spotkał ją powszechny ostracyzm. Jednak nie w Rosji, gdzie nastolatka wciąż bywa na salonach, a jej rodacy odliczają miesiące do końca sankcji. Tymczasem w obecności Walijewej doszło w jej ojczyźnie do poważnego zgrzytu, gdy przedstawicielka mediów chciała wykonać swoje obowiązki. "Wybuchł skandal" - relacjonują media.