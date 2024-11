Selekcjoner Portugalii chwali Polskę. „Strzelają mnóstwo goli, uwielbiam Zalewskiego”

Korespondencja z Porto

Idealista Martinez

Martinez jest idealistą. Wyznaje filozofię, że albo grasz ładnie, ofensywnie, przebojowo, błyskotliwie, zachwycająco, albo nie grasz w ogóle, bo jaki też jest sens takich męczarni? W Anglii często go to gubiło. Mniejsze lub większe sukcesy osiągał w Swansea, Wigan i Evertonie. Wszędzie pracował przez przynajmniej 100 meczów, ale koniec końców tracił pracę pod zarzutem zbyt romantycznego podejścia do tego sportu. Tym samym piłka klubowa przypięła mu łatkę szkoleniowca zdolnego i obiecującego, ale takiego, który pasuje tylko do pracy w przeciętnych klubach.