Pod koniec lutego Karaś udzielił obszernego wywiadu dziennikarzowi Dzień Dobry TVN, w którym poruszył temat afery dopingowej. Sportowiec po raz kolejny powtórzył wówczas swoją wersję wydarzeń i powiedział, że podczas przygotowań do walki MMA pewien mężczyzna przepisał mu preparat, który miał mu pomóc przed debiutem w oktagonie. " Poszedłem do tego gościa, myślałem, że jest lekarzem. To była osoba, która zaczęła mnie suplementować. (...) Czytałem, że jest to substancja dla kulturystów na wzmocnienie mięśni, zbudowanie większej masy mięśniowej. (...) To jest zakazane w triathlonie, czego miałem świadomość, ale byłem zapewniony, że po 72 godzinach tego nie będzie już w moim organizmie " - tłumaczył.

Agnieszka Włodarczyk pokazała, jak wygląda Robert Karaś po zawodach. "Cierpi przeokrutnie"

"Robert nie pokazuje, jak wygląda po zawodach. Nie mówi o bólu, ani o tym, jak wyniszczający jest taki wysiłek. Byłam z nim po wielogodzinnym wyzwaniu i widziałam to na własne oczy. Po zawodach niektórych rzeczy nie pamięta. Majaczy, pyta kim jestem... Cierpi przeokrutnie. Niezależnie od tego, jak jest silny i jak niesamowitych rzeczy dokonuje, jest po prostu człowiekiem. Podziwiam go nieustannie, a jednocześnie jest mi go ogromnie szkoda. To tylko część tej pracy, której nie widać. Robert jest przygotowany do takiego wysiłku - to efekt miesięcy treningów. To, co widać tutaj, to ostatnie godziny po starcie, połączone z ogromnym deficytem snu. Nasze życie i treningi to nie tylko cierpienie. To, co dzieje się po zawodach, to skrajność - ale to właśnie cena, jaką płaci się za przekraczanie własnych granic" - zdradziła na swoim profilu na Instagramie.