Nie docenił przyszłego teścia. Kosztowna pomyłka młodej gwiazdy

Keynan Rew dał się skusić na lukratywną ofertę Stali Rzeszów. Zostawił FOGO Unię Leszno, choć prezes klubu Piotr Rusiecki za chwilę zostanie jego teściem. W Lesznie mówią, że Rew popełnił błąd, że źle to wszystko policzył. A jak za chwilę zacznie dojeżdżać na mecze i treningi z Leszna, gdzie mieszka, do Rzeszowa (1000 kilometrów w obie strony), to szybko pożałuje przenosin i zatęskni za Unią.