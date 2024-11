Co za słowa o Probierzu. Ten selekcjoner przebija prawie wszystkich

Reprezentacja Polski. "Biało-Czerwoni" zagrają ostatnie mecze w roku

We wrześniu jego podopieczni rozpoczęli udział w Lidze Narodów . Najpierw rozegrali dwa wyjazdowe mecze - pokonali Szkocję 3-2 i przegrali z Chorwacją 0-1. Natomiast w październiku odbyły się dwa spotkania w Warszawie. "Biało-Czerwoni" ulegli Portugalii 1-3, a następnie zremisowali z Chorwacją 3-3.

"Gramy z zespołami z europejskiego topu. To dla nas weryfikacja, wprowadzamy młodych piłkarzy. Wiemy, co nas czeka i co musimy zrobić, żebyśmy w najbliższym czasie grali z takimi zespołami jeszcze lepiej. Ale już dzisiaj rywalizujemy z nimi jak równy z równym. Brakuje nam tylko stabilizacji w niektórych momentach meczów. Potrafimy być groźni dla najlepszych" - stwierdził Probierz.