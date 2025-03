W Barcelonie czekają już 10 lat, Robert Lewandowski może pomóc. "Marzenie"

We wtorkowych meczach Ligi Mistrzów mieliśmy i sporą liczbę goli ( PSV - Arsenal 1:7 ), i ładną ich urodę ( Real - Atletico 2:1 ), nie zabrakło małej niespodzianki (Borussia - Lille 1:1), a także polskiego akcentu (Club Brugge - Aston Villa 1:3, Matty Cash wywalczył rzut karny). Na to wszystko kibice liczą także dzisiaj. Występy Polaków mają gwarantowane. Choć Nicola Zalewski jest kontuzjowany, to w starciu Feyenoordu z Interem od pierwszej minuty mają wybiec Jakub Moder i Piotr Zieliński. Do tego dochodzi oczywiście Barcelona z Robertem Lewandowskim walcząca przeciwko Benfice. Postronnych obserwatorów z pewnością będą ciekawić hity: Bayern - Bayer i PSG - Liverpool.

Reklama