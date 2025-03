WTA nie ma złudzeń ws. Igi Świątek. I to tuż przed rozpoczęciem Indian Wells

Iga Świątek w dobrym stylu rozpoczęła sezon, bo najpierw zagrała w finale United Cup, znacznie przyczyniając się do tak dobrego wyniku reprezentantów Polski, a później po raz drugi w karierze dotarła do półfinału Australian Open. W nim wprawdzie musiała uznać wyższość rewelacyjnej Madison Keys, ale i tak był to dobry prognostyk przed zmaganiami na Bliskim Wschodzie.