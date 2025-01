Skończyła się faza ligowa, ale nie emocje związane z walką o miejsce w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Póki co pewne są go już Liverpool, FC Barcelona, Arsenal Londyn, Inter, Atletico Madryt, Bayer Leverkusen, Lille i Aston Villa, które po dotychczasowych zmaganiach zajęły pierwszych osiem pozycji w tabeli i automatycznie zakwalifikowały się do następnego etapu. Teraz kolejnych szesnaście zespołów zmierzy się w pierwszej w historii rozgrywek fazie play-off, a stawką będzie dołączenie do tego grona.