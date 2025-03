Hiszpanie niesamowicie jednomyślni. Ogłaszają ws. Lewandowskiego i Szczęsnego

Wojciech Szczęsny w tym sezonie przeżył jeden mecz, o którym prawdopodobnie będzie opowiadał swoim wnukom po wielu latach. Wyjazd do Lizbony na mecz z Benficą w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów był dla polskiego bramkarza absolutnym szaleństwem, a on sam w dużej mierze przyczynił się do tego, że tamten mecz śmiało można nazwać huśtawką nastrojów. Zaczęło się od błyskawicznego ciosu gospodarzy, przy którym Polak raczej nie zawinił.

