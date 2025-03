Schreiber nie wytrzymała. Mocne słowa po decyzji Trumpa ws. Ukrainy

Marianna Schreiber zaatakowała Wołodymyra Zełenskiego. To jego obwinia za decyzję Donalda Trumpa

Całą tę sytuację bacznie obserwuje także Marianna Schreiber. Żona polityka PiS Łukasza Schreibera i freak fighterka w przeciwieństwie wielu do innych postaci ze świata polskiego show-biznesu ma nieco inny punkt widzenia na to, co dzieje się pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą. 32-latka za całe to zamieszanie obwinia... Wołodymyra Zełenskiego.