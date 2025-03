Walka Pudzianowskiego zagrożona. Szef KSW prosto z mostu o negocjacjach. "Niestety"

Wydawało się, że w marcu wreszcie wyjaśniła się sportowa przyszłość Mariusza Pudzianowskiego. Polak ogłosił swoim kibicom powrót do oktagonu i to już w kwietniu, podczas gliwickiej gali XTB KSW 105. Do akcji dość niespodziewanie wkroczył jednak szef organizacji, Martin Lewandowski. Włodarz na łamach "WP SportoweFakty" przekazał fanom niezbyt pozytywne wieści związane z byłym strongmanem.