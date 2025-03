Oskarżenia o zmianę płci, Imane Khelif wreszcie przemówiła. Uderzyła w Donalda Trumpa

Trump oskarżył Imane Khelif o zmianę płci. Stanowcza odpowiedź złotej medalistki olimpijskiej

Wyjątkowo bolesny cios po igrzyskach reprezentantce Algierii zadał Donald Trump. Świeżo upieczony prezydent Stanów Zjednoczonych nie wahał się zarzucić jej, że ta miała ukryć operację zmiany płci , co odbiło się szerokim echem w mediach. Bardzo szybko zweryfikowano to jako zwyczajne kłamstwo.

- To wpłynęło na mnie psychicznie, a także na moją rodzinę. Nawet moja matka bardzo to przeżywała - niemal codziennie była w szpitalu. Moich bliskich również to dotknęło, a cały naród algierski odczuł ciężar tej sytuacji. Nie była to już tylko kwestia sportu; przerodziło się to w ogromną kampanię medialną, która mogła mieć bardzo negatywne skutki dla mnie, mojej rodziny i mojego zdrowia psychicznego. Byłam głęboko dotknięta psychicznie i czułam się zniechęcona, ale mimo wszystko miałam świadomość tego, co się dzieje. Nawet podczas igrzysk miałam zespół specjalistów i lekarzy, którzy zapewniali mi wsparcie i pomoc. Bez nich mogłabym popaść w spiralę depresji - podsumowała