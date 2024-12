Anna Lewandowska od lat pielęgnuje tę tradycję. Co roku robi to w święta

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najpopularniejszych par w świecie showbiznesu. Ona przed laty reprezentowała nasz kraj w karate tradycyjnym, a obecnie jest promotorką zdrowego stylu życia, on natomiast bryluje na arenach międzynarodowych w barwach reprezentacji Polski i FC Barcelona.

Choć na co dzień małżonkowie mają pełne ręce roboty, co roku w okresie świąteczno-noworocznym zwalniają nieco, aby skupić się na przygotowaniach do świąt i pomocy innym. Od wielu już lat biorą oni udział w akcjach Szlachetnej Paczki, odwiedzają także pacjentów Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży . Pomoc innym to jednak nie jedyna świąteczna tradycja, którą Lewandowscy pielęgnują od lat. Jest bowiem tradycja, którą Anna co roku powtarza ze swoimi córkami, Laurą i Klarą. Reklama

Anna Lewandowska co roku pielęgnuję z córkami jedną świąteczną tradycję

Anna aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie publikuje głównie treści związane z promocją zdrowego stylu życia. Od czasu do czasu jednak chwali się także prywatnymi kadrami. Już kilka lat temu trenerka fitness rozpoczęła naprawdę piękną tradycję - co roku w Święta Bożego Narodzenia staje bowiem przed choinką i pozuje do zdjęcia. W 2017 roku do 36-latki dołączyła Klara, od 2020 roku do pamiątkowej fotki z mamą i starszą siostrą pozuje także Laura.

Odkąd Lewandowscy zamieszkali w Barcelonie, ich powrót do Polski na czas świąt jest dla nich bardzo ważny. Przed transferem do "Blaugrany" kapitan naszej piłkarskiej reprezentacji występował bowiem w niemieckich klubach, on i jego małżonka częściej mogli więc odwiedzać bliskich w ojczyźnie. Teraz jednak odległość ta znacznie się wydłużyła, dlatego też małżonkowie nie mogą sobie pozwolić na tak częste wizyty w Polsce.

Lewandowscy / Paweł Wrzecion / MWMedia

Anna Lewandowska / URBANANDSPORT /NurPhoto / AFP