Małgorzata Rozenek-Majdan przeszła samą siebie. Luksusem bije na kilometr

46-latka nigdy nie ukrywała, że jest wielką fanką luksusu. Widać to m.in. to licznych podróżach, w które celebrytka wybiera się każdego roku, stylizacjach, w których pojawia się na ważnych eventach, czy wnętrzach jej domu. Małżonka Radosława Majdana nie oszczędza także na przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia. Co roku w grudniu willa Majdanów zamienia się w istny pałac Świętego Mikołaja, a główną "atrakcją" jest bogato zdobiona choinka.

Reklama