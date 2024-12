Kuba Błaszczykowski po latach wyjawił, jak wyglądała ostatnia rozmowa z ojcem. Poruszające słowa

W 1996 roku życie 10-letniego wówczas Kuby Błaszczykowskiego zmieniło się dramatycznie. To właśnie wtedy matka przyszłego piłkarza została brutalnie zamordowanego przez jego ojca na oczach chłopca.

"Bawię się klockami, jest uchylone okno, i naglę słyszę rozmowę. Wiem, kto rozmawia, zamarłem, i słyszę, jak się kłócą: »A masz, ty k…!« I krzyk: »Aaa!« Wybiegłem, jak stałem. I widzę, jak mama leży w rowie, i jak ojciec odchodzi. [...] Wydaje mi się, że mama zmarła mi na rękach. Trzy ostatnie wdechy wzięła i już nic. Cisza [...]" - wspominał gwiazdor reprezentacji Polski w książce "Kuba", która trafiła do księgarń w 2015 roku.

Tak wyglądała ostatnia rozmowa Błaszczykowskiego z ojcem

Po tych tragicznych wydarzeniach opiekę nad Kubą przejęła jego babcia, której były piłkarz Wisły Kraków wiele zawdzięcza. Ojciec piłkarza Zygmunt Błaszczykowski spędził wiele lat w więzieniu i zmarł w 2012 roku. Kuba myślał, że nigdy nie wybaczy ojcu tego co zrobił, stało się jednak inaczej.

"Nie należała do przyjemnych. Tata zatrzymał się na tym, że mamy po 10, 11 lat. W jego głowie utrwalił się obraz nas takich młodych, a każdy z nas wtedy miał już swoją rodzinę i dzieci. I myślę, że sposób prowadzenia rozmowy powinien być w innym tonie. W ostatnim okresie życia ojca rozmawialiśmy kilka razy" - wyjawił emerytowany piłkarz.

W odpowiedzi na pytanie dziennikarza o to, co powie ojcu, jeśli spotka go po swojej śmierci, padły poruszające słowa.