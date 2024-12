Poruszający gest Lewandowskich. "Przypomnienie, jak kruche może być życie"

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich par w świecie show-biznesu. Ona swego czasu trenowała karate, a obecnie jest promującą zdrowy styl życia bizneswoman , on natomiast od lat już bryluje na arenach międzynarodowych jako kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej i napastnik FC Barcelona .

Anna i Robert Lewandowscy odwiedzili młodych Polaków walczących z nowotworami

Co roku przed Świętami Bożego Narodzenia Lewandowscy przypominają Polakom, że w tym wyjątkowym okresie warto pomyśleć nie tylko o najbliższych, ale również o osobach potrzebujących. Z tego właśnie powodu małżonkowie chętnie biorą udział w kolejnych edycjach Szlachetnej Paczki - w tym roku pomogli matce (byłej karateczce) samotnie wychowującej dwójkę dzieci. Na tym jednak nie poprzestali. Tuż po przylocie do Polski w niedzielę odwiedzili Klinikę Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Nagranie z tej wizyty Anna i Robert opublikowali w mediach społecznościowych.

"Przyjechaliśmy dziś do Polski na Boże Narodzenie i mieliśmy zaszczyt spędzić popołudnie w szpitalu, spotykając się z niesamowitymi dziećmi i ich rodzinami. To było pokorne przypomnienie, jak kruche może być życie. Te dzieci i ich rodzice są tak odważni, a ich odwaga głęboko nas poruszyła. Do wszystkich, którzy zmagają się z rakiem - bądźcie silni, trzymajcie się nadziei i nigdy się nie poddawajcie. Nie jesteście sami. Pamiętajmy, aby być dla siebie dobrymi, ponieważ nigdy nie wiemy, jakie walki toczą inni " - przypomnieli.

Na reakcję internautów wcale nie trzeba było długo czekać. "Mam łzy w oczach oglądając to. Ile te biedne dzieci muszą znieść bólu, cierpienia... dla nich takie spotkanie wnosi taką radość...", "Jeden z niewielu piłkarzy z wielkim sercem. POLSKA DUMA NARODOWA", "Oto co liczy się w święta. Światła i prezenty tracą na wartości przy prawdziwie otwartych sercach, takich jak Wasze. Zawsze byliście dla mnie przykładem i Wasz dzisiejszy gest utwierdza w przekonaniu, że bez względu na to kim się jest trzeba pozostać człowiekiem i wiedzieć co w życiu jest naprawdę ważne. Dziękuję Anno i Robercie, że chcecie się z nami dzielić Waszą inicjatywą. Jesteście kochani" - przekazali w komentarzach.