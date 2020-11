Apoloniusz Tajner zdradza plany wobec syna: Leopold skoczkiem raczej nie będzie. Wideo WIDEO |

Apoloniusz Tajner: Leopold ma już 14 miesięcy. Już biega, to bardzo żywy i i dynamiczny chłopczyk. Kto wie, może i dla polskiego sportu to będzie w przyszłości jakaś nadzieja. Czy to będą skoki narciarskie? Niekoniecznie, bo razem z żoną mieszkamy w Warszawie, a do skoków są potrzebne góry. Zobaczymy - zdradza w rozmowie z Interią prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.