Dramat gwiazdora Legii. Koniec sezonu. Klub szykuje już oficjalny komunikat

Do spotkania Ruch Chorzów - Legia Warszawa doszło 2 kwietnia. Na Stadionie Śląskim goście nie mieli dla I-ligowca cienia litości . Wygrana 5:0 zapewniła im awans do finału Pucharu Polski .

Gual wraca, Kapustka zostaje na bocznicy. Trudny finiisz sezonu Legii

- Gual od wtorku będzie w normalnym treningu z drużyną. W ostatnich dniach częściowo uczestniczył już w zajęciach. Jeśli chodzi o Kapustkę, to myślę, że klub w najbliższych dniach ogłosi wszystko w szczegółach. Wiele wskazuje na to, że to dla Bartka koniec sezonu - oznajmił Portugalczyk.