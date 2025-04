Brzydkie zachowanie bramkarza Barcelony. Za plecami Szczęsnego, to się nagrało

Hansi Flick po raz kolejny pokazał, że myślami jest już poza Barceloną. Utrata miejsca w składzie na rzecz Wojciecha Szczęsnego była dla niego ciosem, po którym nie podniósł się mimo upływu kilku miesięcy. Nagranie, które właśnie trafiło do sieci, zdecydowanie to potwierdza.

Pena zignorował Flicka. Ter Stegen zwrócił mu uwagę

Podczas sesji treningowej Hansi Flick zwołał swoich piłkarzy i zaczął do nich przemawiać. Bacznie słuchali go wszyscy, poza Inakim Peną, który stanął poza kołem i skierował swoje spojrzenie w murawę. W tym momencie wyglądał, jakby kompletnie nie interesowało go to, co do powiedzenia ma Hansi Flick.