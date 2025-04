6:0 w meczu Chwalińskiej z medalistką igrzysk. Niebywała seria, 11 gemów z rzędu

Maja Chwalińska uzyskała w ostatnich miesiącach na tyle wysoki ranking w grze pojedynczej, że załapała się do eliminacji do turnieju WTA 1000 w Madrycie. Polka przystępowała do hiszpańskich zmagań po pięciu singlowych porażkach z rzędu. Nie brakowało jednak zaciętych batalii. Jedną z nich stoczyła w Radomiu, podczas BJK Cup. 23-latka mocno postawiła się faworyzowanej Elinie Switolinie. W pierwszej partii miała mnóstwo setboli, ale ostatecznie to Ukrainka przychyliła szalę na swoją korzyść po tie-breaku, a później dopełniła dzieła w drugiej odsłonie meczu. Reklama

Później Chwalińska udała się do Oeiras, gdzie w singlu odpadła już na "dzień dobry", przegrywając z późniejszą triumfatorką imprezy rangi WTA 125 - Dalmą Galfi. Zdecydowanie lepiej poszło jej w grze podwójnej. Tam dotarła do półfinału i zagwarantowała sobie pierwszy w karierze awans do najlepszej setki deblowego rankingu.

Prosto z Portugalii przedostała się do Madrytu. Rywalką naszej reprezentantki w pierwszej rundzie kwalifikacji do głównej drabinki zmagań w stolicy Hiszpanii okazała się tenisistka gospodarzy - Cristina Bucsa. Zawodniczka z Półwyspu Iberyjskiego plasuje się obecnie na 94. pozycji - 31 miejsc wyżej od Mai. O tym, że 27-latka potrafi dobrze grać na mączce, świadczy chociażby fakt, że razem z Sarą Sorribes Tormo sięgnęły po brązowy medal igrzysk olimpijskich w Paryżu w grze podwójnej. Zapowiadał się zatem trudny mecz dla Polki.

Świetny początek Chwalińskiej, potem dominacja Bucsy. Polka żegna się z Madrytem

Pojedynek rozpoczął się od serwisu Chwalińskiej. Bucsa od razu chciała narzucić swoje warunki, wygrała pierwsze dwie akcje. Mimo to nie miała jednak żadnej szansy na przełamanie. Po rywalizacji na przewagi to rozdanie trafiło na konto Mai. W początkowej fazie meczu to Polka lepiej prezentowała się w newralgicznych momentach gemów. Hiszpanka jakby nie do końca sobie radziła z różnorodną grą naszej reprezentantki. 23-latka wywalczyła przełamanie w trakcie drugiego rozdania, a po chwili potwierdziła je własnym podaniem i wyszła na prowadzenie 3:0. Reklama

Podczas czwartego gema Chwalińska miała nawet piłkę na 4:0, ale wtedy skutecznie przy siatce zaprezentowała się tenisistka z Półwyspu Iberyjskiego. Ostatecznie długie rozdanie zakończyło się po myśli Hiszpanki. Przez długi czas Maja kontrolowała przewagę, w pewnym momencie prowadziła 5:2. W trakcie dziewiątego gema serwowała po zwycięstwo w secie. Wtedy Bucsa doczekała się pierwszych break pointów w meczu. Cristina wykorzystała już pierwszą okazję, przełamując do zera. Reprezentantka gospodarzy doprowadziła do wyrównania na 5:5, chociaż podczas dziesiątego rozdania przegrywała już 15-30.

Medalistka igrzysk podwyższyła poziom swojej gry, a naszej tenisistce coraz trudniej generowało się punkty. Także jedenasty gem zakończył się po myśli Cristiny. Początkowo Chwalińska prowadziła 40-15, ale rywalka doprowadziła do stanu równowagi. Końcówka potoczyła się po myśli Hiszpanki i dzięki temu Bucsa serwowała po zwycięstwo w secie. Maja do końca próbowała walczyć o utrzymanie się w grze, miała break pointa na wagę tie-breaka. Ostatnie trzy akcje trafiły jednak na konto 27-latki i dzięki temu to zawodniczka z Półwyspu Iberyjskiego triumfowała w premierowej odsłonie 7:5. Przegrana partia nie była jedynym problemem ze strony Polki. Pojawił się także kłopot z prawym udem. W przerwie między setami poprosiła o pomoc medyczną. Reklama

Druga odsłona od początku została zdominowana przez Cristinę. Szybko zrobiło się 2:0, a potem przewaga tylko rosła. W trzecim gemie Hiszpanka wróciła ze stanu 0-30 i miała już przewagę podwójnego breaka. Maja próbowała walczyć do końca, ale ostatecznie... nie wygrała już ani jednego gema. Bucsa zamknęła spotkanie za drugim meczbolem, triumfując 7:5, 6:0. Tym samym to reprezentantka gospodarzy powalczy o awans do głównej drabinki WTA 1000 w Madrycie.

