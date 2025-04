Wpadka była o krok. Legia uratowała się cudem. 19-latek bohaterem

Legia - Lechia. Kapitalny gol z rzutu wolnego

Tyle że goście też mieli o co grać. Gdańszczanie biją się o utrzymanie w Ekstraklasie, a zeszłotygodniowe zwycięstwo nad Stalą Mielec dało im duży zastrzyk pewności siebie. To widać było na stadionie przy Łazienkowskiej - beniaminek nie ograniczał się do defensywy. Odważnie ruszył na gospodarzy i szukał swoich szans. Jedną z lepszych na początku spotkania miał Maksym Chłan.