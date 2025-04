La Liga. FC Barcelona - Real Mallorca. Wynik meczu na żywo

LaLiga: FC Barcelona - Real Mallorca. Kiedy i o której godzinie mecz?

RCD Mallorca to obecnie 8. zespół tabeli LaLiga. W ostatnich sezonach głównym celem tego klubu było uniknięcie spadku do Segunda Division. W tej kampanii drużynę z wyspy objął Jagoby Arrasate i pokazał, dlaczego jest dobrym trenerem, potrafiącym podnosić słabsze zespoły do okolic środka stawki. W kampanii 2022/23 poprowadził Osasunę do 7. lokaty. Teraz chce to zrobić z ekipą z Son Moix, obecnie jest ona punktowo na równi z Celtą Vigo.