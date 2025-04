Piotr Żyła nie jest katolikiem. Tak w jego domu obchodzi się Wielkanoc

Piotr Żyła to postać doskonale znana fanom skoków narciarskich. Od lat z dumą reprezentuje on bowiem Polskę na arenie międzynarodowej właśnie w tej dyscyplinie, a na swoim koncie ma sukcesy, o których wielu jego rywali może jedynie pomarzyć. Jest on między innymi siedmiokrotnym medalistą mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym oraz dwukrotnym medalistą mistrzostw świata w lotach. Niewielu fanów, którzy śledzą jego karierę, zdaje sobie sprawę tego, że "Wewiór" nie jest katolikiem. Reklama

Tak wygląda Wielkanoc w domu Piotra Żyły

Pochodzący z Cieszyna sportowiec deklaruje przynależność do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W naszym kraju liczy on około 70 tys. wiernych. Skoczek narciarski mimo napiętego grafiku związanego z życiem zawodowym regularnie uczęszcza na nabożeństwa i angażuje się w życie parafialne. Jak informował w 2024 roku "Przegląd Sportowy", reprezentant Polski miał zostać odznaczony w 2021 roku przez parafię w Szczyrku Salmopolu medalem w kształcie róży Lutra za przyczynienie się do poprawienia dialogu między Kościołem Ewangelickim i Katolickim.

Ze względu na swoje wyznanie religijne Piotr Żyła nieco inaczej obchodzi święta takie jak m.in. Wielkanoc. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim nie ma bowiem wewnętrznych tradycji Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy. Wierni nie mają zwyczaju święcenia palm i pokarmów, nie buduje się także grobów Pańskich. "My, ewangelicy skupiamy się przede wszystkim na istocie wiary i chcemy, aby wszystko, co robimy i jak przeżywamy święta, wskazywało na Chrystusa. Na to, że Jezus odkupił na krzyżu nasze grzechy, na zbawczy sens tego wydarzenia. Wielki Piątek i Niedziela Wielkanocna wskazują na ratunek, z którym Bóg przychodzi do człowieka" - tłumaczył niegdyś w rozmowie z portalem "JastrzebieOnline.pl" ks. Marcin Ratka-Matejko, proboszcz jastrzębskiej parafii ewangelickiej. W okresie poprzedzającym Wielkanoc nie odprawia się także nabożeństw drogi krzyżowej. Reklama

Jest jednak wiele podobieństw pomiędzy okresem wielkanocnym u katolików i ewangelików. Na stołach wyznawców obu tych odłamów chrześcijaństwa pojawiają się wielkanocne pisanki i potrawy z jajek, a rodziny spotykają się na uroczystych śniadaniach (lub w przypadku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego także na obiadach).

Warto przypomnieć, że Piotr Żyła nie jest jedynym polskim skoczkiem narciarskim, który nie jest katolikiem. Adam Małysz jest bowiem luteraninem, jednak ze względu na żonę i córkę, które są wyznania rzymskokatolickiego, prezes Polskiego Związku Narciarskiego od lat łączy różne tradycje nie tylko podczas Wielkanocy, ale również Świąt Bożego Narodzenia.

