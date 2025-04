Majchrzak pokonał amerykański talent, szóste zwycięstwo z rzędu. Kolejny awans w rankingu

W trakcie ostatnich dni miał czas na regenerację i spokojny trening przed kolejnym wyzwaniem, czyli eliminacjami do turnieju ATP Masters 1000, również w stolicy Hiszpanii. 29-latek został rozstawiony w kwalifikacjach z "8". W pierwszej rundzie trafił na utalentowanego Amerykanina - Darwina Blancha. Reprezentant USA, notowany aktualnie na 549. miejscu w rankingu, otrzymał od organizatorów dziką kartę. Tym razem do eliminacji, a nie jak przed rokiem - do głównej imprezy. Dwanaście miesięcy temu miał okazję zmierzyć się z Rafaelem Nadalem. W potyczce z wielkim mistrzem zdobył jednak zaledwie gema. Majchrzak przystępował do rywalizacji w roli zdecydowanego faworyta i wywiązał się z tego zadania.