Wyjątkowy dzień dla Apoloniusza Tajnera. Ma z kim świętować

Apoloniusza i Izabelę dzieli dość znaczna różnica wieku - 36 lat, lecz łączy zdecydowanie więcej. Poznali się w pociągu relacji Kraków-Warszawa, ale nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. "Zawsze się śmieję, że to nie była jakaś strzała Amora. Potem jeszcze to trochę trwało" - wspominała później Podolec w "Dzień dobry TVN". Początkowo pomyliła go z kimś innym. "Na początku nie wiedziałam, że to 'ten' Apoloniusz Tajner. Wsiadł do mojego przedziału, ale ja go nie poznałam, więc mój okrzyk był: 'To pan?!'. Apoloniusz spojrzał wtedy na mnie, nie wiedział, co powiedzieć, a ja powiedziałam: 'Tak, to ten aktor z 'Na Wspólnej'. Autentycznie tak było" - dodawała.