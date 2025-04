Wpadki Rakowa i Jagiellonii, Lech grał jako ostatni. Szymon Marciniak uznał trzy bramki

Sęk w tym, że w tym sezonie Lech już kilka razy był w takiej sytuacji, gdy jego najwięksi rywale remisowali lub przegrywali, a on grał jako ostatni. I zawodził, nie potrafił powiększyć przewagi. Teraz mogło być o to tyle łatwiej, że Cracovia tej wiosny spisuje się kiepsko, wygrała zaledwie dwa spotkania. No ale to był "mecz przyjaźni" - przynajmniej dla kibiców. Lech w Poznaniu w takich starciach zwykle radził sobie kiepsko.

