To może być koniec taryfy ulgowej. Czarne chmury nad gwiazdą ligi

Maksym Drabik mia być jednym z tych, którzy uratują w tym roku PGE Ekstraligę dla ROW-u Rybnik. Beniaminek na razie spisuje się naprawdę dobrze, znacznie powyżej oczekiwań. Jednak to efekt formy reszty drużyny, bo gdy chodzi o samego Drabika, to mówimy o sporym rozczarowaniu. Gwiazdor dostał dwie szanse - w domu i na wyjeździe, a teraz wiele wskazuje na to, że będzie musiał odpocząć na jakiś czas.