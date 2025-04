Strzelił hat-tricka Barcelonie, może trafić do Katalonii. Zagrożenie dla Lewandowskiego. Specjalna klauzula

FC Barcelona od przyjścia Roberta Lewandowskiego do klubu sprowadziła tylko jednego rasowego napastnika. Tym był oczywiście nastolatek z Brazylii, a więc Vitor Roque. Już po sześciu miesiącach w klubie z Katalonii jasne stało się jednak, że Brazylijczyk w tym momencie na wielkie granie gotowy nie jest. Pozostały więc komplementy, które usłyszał z ust Polaka i historia o tym, jak miał zastąpić Lewandowskiego po odejściu z zespołu "Dumy Katalonii".

Zimą 2025 Roque opuścił szeregi "Blugrany" na stałe i wrócił do Brazylii. Lewandowski więc naturalnego zmiennika na ławce rezerwowych miał przez ledwie pół roku. Pozostałe lata spędzone przez niego w Barcelonie, to nieustanne szukanie kreatywnych rozwiązań przez trenerów. Obecnie zmiennikiem Polaka jest Ferran Torres , a więc naturalny skrzydłowy. Hiszpański zawodnik radzi sobie jednak naprawdę dobrze i pokazuje, że może być wartościową opcją.

Lewandowski zagrożony. Specjalna klauzula

Prawdziwym testem dla reprezentanta Hiszpanii będzie jednak to, co wydarzy się w trzech najbliższych tygodniach. Istnieje bowiem wielkie prawdopodobieństwo, że Torres zagra dwukrotnie od pierwszych minut z Realem Madryt oraz Interem Mediolan. W każdym z tych spotkań na szali praktycznie leżeć będzie trofeum lub awans do finału. Aby taka sytuacja się nie powtórzyła, Barcelona musiałaby ruszyć na rynek transferowy, na którym ciekawych opcji nie brakuje.