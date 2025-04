Natychmiast po porażce Sabalenki WTA informuje ws. Ostapenko. Już wróciła

Jej bilans starć z gwiazdami z najlepszej dziesiątki w tym sezonie to 4:0. Patrząc na grę tenisistki z Rygi w WTA 500 w Stuttgarcie aż trudno uwierzyć, że z czterema turniejami żegnała się już po pierwszych bojach. Zwłaszcza to, co pokazała w finałowej batalii z Sabalenką, a już szczególni w drugim secie, było pokazem mocy. Wygrała ten finał 6:4, 6:1 , w tej drugiej partii jej rywalka poważniej nie zaistniała.

Trzy miesiące i 17 dni. Tyle Jelena Ostapenko czekała, by znów być w najlepszej dwudziestce na świecie

W tym rankingu w najlepszej dziesiątce w teorii doszło do jednej kosmetycznej zmiany - Jelenę Rybakinę, której odpisano 500 punktów za zeszłoroczny triumf w Stuttgarcie, zastąpiła Emma Navarro. To że Kazaszka wypadnie z TOP 10, było jednak jasne jeszcze przed startem. W praktyce są jednak ważne dla polskich kibiców różnice między Igą Świątek a zawodniczkami, które znajdują się wokół niej. Strata do Aryny Sabalenki zwiększyła się więc już do 3385 punktów, a nad Jessicą Pegulą Polka ma tylko 1175 oczek przewagi. Tylko, bo teraz nasza zawodniczka broni tysiąca punktów w Madrycie, później tysiąca w Rzymie, wreszcie aż dwóch tysięcy w Paryżu. Amerykanka zaś rok temu była kontuzjowana, wróciła dopiero na rywalizację na trawie.