Piotr Żyła w szoku po skoku w Planicy. "Adrenalina czyni cuda"

Piotr Żyła poczuł energię, "Adrenalina w Planicy czyni cuda"

- W Planicy jest inny mental. Człowiek osiąga zupełnie inny stan umysłu. Tutaj nie przyjeżdża się dla wyniku, ale po to, by dobrze się bawić i poczuć dobrą energię - przyznał Żyła.

I coś w tym jest. To miejsce jest jak czakram dla Żyły. 38-latek może nie skakać dobrze przez cały sezon, ale kiedy przyjeżdża do Planicy, to wszystko się zmienia.