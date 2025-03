Tragedia w ringu, były mistrz nie żyje. Koszmarne doniesienia

Rywalem Gabriela Oluwasegun Olanrewaju podczas wyjazdowej potyczki był miejscowy zawodnik, Ghańczyk Jon Mbanugu . Jak relacjonuje BBC, 31-letni Nigeryjczyk stracił przytomność w trzeciej rundzie pojedynku. Walka o życie niestety nie trwała długo, bo już pół godziny po tym, jak sportowiec został przetransportowany do szpitala uniwersyteckiego Korle-Bu, medycy stwierdzili zgon .

Gabriel Oluwasegun Olanrewaju nie żyje. Osunął się bez ciosu

Wiadomość o śmierci potwierdziła federacja bokserska z Ghany. "Jesteśmy załamani" - to reakcja Remiego Aboderina, sekretarza generalnego Nigeryjskiej Komisji Kontroli Boksu. Wypowiedź działacza zdobyła BBC Sport Africa. Dodał on, że Olanrewaju odszedł do innego świata, jako wojownik. Wydarzenia rozgrywały się na wydarzeniu, które cieszyło się wielkim zainteresowaniem. "Africa Top Sports" informuje, że obiekt Bukom Boxing Arena w Akrze był wypełniony po brzegi.