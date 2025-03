Media: Gorąco w Legii Warszawa. Następca Feio już znany. Prawdziwa legenda

Forma Legii Warszawa w naszej polskiej PKO Ekstraklasie pozostawia wiele do życzenia. Już w związku z wynikami posada Goncalo Feio z pewnością nie należy do najpewniejszych, a po przyjściu do klubu Michała Żewłakowa jeszcze bardziej zaczęła się ona chwiać. Polskie media donoszą, że odejście Portugalczyka jest naprawdę blisko. Znany jest także jego potencjalny następca i trzeba przyznać, że to bardzo mocne nazwisko.