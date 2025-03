PZPN ogłasza. To on poprowadzi mecz o Superpuchar Polski. Kibice Jagiellonii nie będą zadowoleni

Długo wyczekiwany finał Superpucharu Polski odbędzie się już 2 kwietnia o godzinie 21:00 na PGE Narodowym. Kontrowersje wokół zaległego spotkania wciąż nie milkną. Nie mógł się on odbyć w pierwotnym terminie, bowiem wówczas na stadionie obecnego mistrza Polski odbywał się w tym czasie Kongres Świadków Jehowy. Późniejsze próby ustalenia dogodnego terminu również w wielu przypadkach spełzły na niczym, głównie ze względu na udział obydwu ekip w europejskich rozgrywkach. Oliwy do ognia dolała decyzja PZPN-u o rozegraniu meczu o Superpuchar Polski na neutralnym obiekcie. To nie spodobało się kibicom "Jagi", którzy otwarcie zaczęli bojkotować to spotkanie. W odpowiedzi PZPN stwierdził, iż ta kwestia nie ulega żadnym negocjacjom i rozpoczął sprzedaż biletów na PGE Narodowy. W oświadczeni wydanym wówczas przez grupy kibicowskie klubu z Białegostoku mogliśmy przeczytać, iż powodami ich bojkotu były:

