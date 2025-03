Thomas Thurnbichler dopuścił się sabotażu? Na głowę Austriaka wylały się pomyje

Tym skoczkiem, który pewnie mógłby powiedzieć najwięcej o tym, jak zachowywał się Thomas Thurnbichler był Kamil Stoch. Przynajmniej tak wskazał Dawid Kubacki. Ten ostatni nie mógł przeboleć, jak bardzo górkę miał u Austriaka jego przyjaciel. Tyle że sam Stoch wolał przemilczeć to, co było złe.



Owszem, między wierszami, można było wyczytać z wypowiedzi Stocha, że przyszła ulga, że w końcu będzie normalnie, bo - trochę tam wiem - nie było normalnie. Nie było jednak ataku. Stoch mówił nawet o tym, że nie ma "zawiści, wrogości i żalu". Gdyby chciał potraktować Thurnbichlera "z buta", to z pewnością wykrzyczałby głośno, co tak naprawdę się działo. A działo się wiele. Reklama

Dawid Kubacki poczuł się oszukany i wyrzucił to z siebie. Co zyskał? Nic

Nie ma co ukrywać, że od przyjścia Thurnbichlera do Polski, Austriak nie miał w planie pracy z najbardziej doświadczonymi skoczkami. Tyle że Polski Związek Narciarski nie kwapił się do tego, by wykonać jakikolwiek ruch w tę stronę. Dopiero po drugim roku pracy Thurnbichlera zaczęto przebąkiwać, że można byłoby właściwie stworzyć oddzielny team. Ostatecznie poszedł w to tylko Stoch, a Piotr Żyła i Kubacki zostali znowu wrzuceni do tego samego worka, w którym już mocno się kotłowało.

Przyznam szczerze, że skoczków kilka razy w roku pytałem o atmosferę w drużynie, bo widać było, jak się zachowują. Jestem w skokach od bardzo dawna, ale nawet kiedy zdarzały się lata kryzysowe, to nigdy nie było tak przygnębiających obrazków. Tak, jakby ktoś wyssał z nich całą energię. Widać i czuć było, że w tej kadrze wszystko wisi na włosku.

Z jednej strony nie dziwię się zatem Kubackiemu, że wyrzucił w stronę dziennikarzy całą swoją frustrację. Z tego, co mówił, miał prawo poczuć się nawet oszukany. Stracił tak naprawdę dwa lata ze swojej kariery i to w momencie, kiedy chyba osiągnął szczyt możliwości, choć chciałbym się mylić.

Jeśli rzeczywiście było tak, jak mówili skoczkowie, to zachowanie Thurnbichlera śmiało można byłoby nazwać sabotażem. Może taki był plan Austriaka wobec starszyzny, choć raczej to scenariusz science-fiction. Od dawna było widać, że iskrzy pomiędzy nim a naszymi wybitnymi skoczkami. Do tego Thurnbichler nie chciał już z nimi pracować i przyszedł do PZN z planem, by starszyzną zajął się Maciej Maciusiak.

Nie wiem, czy atak na Thurnbichlera ze strony Kubackiego i Aleksandra Zniszczoła dał im to, co chcieli osiągnąć. Myślę, że większą wymowę miałoby zwołanie konferencji prasowej jeszcze w momencie, kiedy Austriak był trenerem i pokazanie punkt po punkcie, jak bardzo mają pod górkę, jak bardzo on się myli. Nie ma co ukrywać, że Zniszczoł też przeszedł wiele z Thurnbichlerem przez te trzy lata i przetrwał dzięki pomocy Maciusiaka.



Kiedy już stało się jasne, że Austriak nie będzie prowadził kadry, to dla dobra wszystkich chyba lepiej było uniknąć opowiadania o tym, jakim był potworem. Nie zakładam też, że kompletnie nie zrobił nic przez te trzy lata, a jednak zawodnicy nie bardzo kwapili się do tego, by mówić o pozytywach. Reklama

Na koniec po tych wszystkich żalach przyszedł Thurnbichler i powiedział:

Życzę im powodzenia, lubię wszystkich tych chłopaków. Potrzebujemy silnych polskich skoków. Nie możemy stracić najważniejszej społeczności w skokach narciarskich. Chciałbym, żeby jednak Polska odniosła znowu sukces. Niezależnie od tego, czy będę pracował dla Polski, czy nie.

A potem pewnie usiadł, otworzył popcorn i zabrał się za czytanie informacji o tym, jak zawodnicy go pożegnali. Można to było jednak zrobić z klasą, jak Stoch, który - choć trenował pod okiem Michala Doleżala - to jednak sporo przeszedł w ostatnim roku.

Na koniec trzeba sobie zadać pytanie, czy taka burza coś dała polskim skokom? Czy dzięki temu teraz będzie tylko lepiej? Nie na darmo się mówi, że milczenie jest złotem.

