Afera w skokach dopiero się rozkręca. Powiedział to pod nazwiskiem. "Prawie wszyscy oszukują"

W wyniku burzy wokół tematu technologicznego dopingu FIS postanowił przeprowadzić gruntowne śledztwo, którego celem jest dogłębne zbadania skandalu. Wynikiem działań FIS jest między innymi zakaz udziału w pozostałych konkursach tegorocznego sezonu dla wspomnianych wcześniej Norwegów. W kolejnych dniach wielu ekspertów zaczęło jednak wypowiadać się na temat możliwych manipulacji ze strony skoczków innych narodowości. Jednym z nich jest były norweski rekordzista świata w długości lotu Johan Remen Evensen , który stwierdził, że u każdego skoczka znalazłoby się coś, co mogłoby dać kontrolerom powody do dyskwalifikacji .

Były członek komisji FIS twierdzi, że niemal wszyscy zawodnicy oszukują

W temacie największego skandalu w historii skoków narciarskich postanowił wypowiedzieć się również były członek komisji ds. sprzętu FIS, a także doktor nauk o sporcie Mikko Virmavirta Twierdzi on, że niemal wszyscy zawodnicy w mniejszy, lub też większy sposób dopuszczają się oszustwa technologicznego. " Prawie wszyscy skaczą w nieprzepisowych kombinezonach. Skoczkowie byli przecież cały czas dyskwalifikowani " - mówi Virmavirta .

Co ciekawe fiński ekspert podaje w wątpliwość, czy modyfikacje sprzętowe rzeczywiście przyniosły norweskim skoczkom wymierne korzyści. Virmavirta brał udział w przeprowadzaniu eksperymentów w tunelu aerodynamicznym, w ramach których porównywano wpływ kombinezonów o różnych rozmiarach na długość skoku. W symulacjach nie udało się jednak wskazać jednoznacznej zależności. Dodatkowo powołał się on również na wyniki fińskich zawodników, którzy bardzo często byli dyskwalifikowani za nieprzepisowy sprzęt. "Przecież Finowie od lat przodują w statystykach dyskwalifikacji. Prawdopodobnie skakali oni w równie dużych lub nawet większych kombinezonach niż inni, a mimo to nie odnieśli z tego tytułu zbyt wielu korzyści" - mówi były członek komisji ds. sprzętu.