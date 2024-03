Skoczek walczy o powrót do zdrowia. Nawet najmniejszy wysiłek sprawia mu ból

Sondre Ringen sezonu 2023/2024 z pewnością nie będzie wspominał dobrze. Podczas grudniowych zawodów Pucharu Kontynentalnego na skoczni Gross-Titlis-Schanze w Engelbergu norweski skoczek doznał potwornie wyglądającego wypadku, podczas którego uderzył on głową o zeskok . Choć z początku wydawało się, że 27-latek uniknął poważniejszych uszkodzeń ciała, lekarze ustalili, że doznał on wstrząśnienia mózgu.

Po dwóch dobach spędzonych w szpitalu w Lozannie opuścił placówkę i przekazał internautom informacje na temat jego stanu zdrowia. "Ogromne podziękowania dla służb ratowniczych na skoczni, załogi helikoptera i personelu szpitala. To oni sprawili, że sytuacja, która była zła, stała się na tyle dobra, na ile to możliwe. Boli mnie każdy mięsień, momentami doskwiera wstrząśnienie mózgu. W szpitalu monitorowano jednak krwotok w mózgu i są pewni, że mogę lecieć do domu. Dziękuję za wsparcie i otrzymane wiadomości. Teraz czas na odpoczynek" - poinformował wówczas.