Polski gigant ogłasza tuż przed hitowym dwumeczem. Transfer finalisty Ligi Mistrzów

Trzy miesiące - tyle jeszcze może potrwa sezon dla dwóch polskich eksportowych zespołów, czyli Orlenu Wisły Płock i Industrii Kielce. Warunek jest jeden: muszą awansować do Final 4 Ligi Mistrzów. W teorii łatwiej o to będzie płocczanom, bo ich rywale na tej ścieżce, czyli Nantes i Sporting Lizbona, mają kłopoty z kontuzjami. Mistrz Polski jest zaś w tych elitarnych rozgrywkach w tym roku niepokonany. Z Nantes zagra 27 marca i 2 kwietnia.

Industria zagra z kolei dwumecz (26 marca i 2 kwietnia) z wicemistrzem Niemiec Füchse Berlin , a jeśli go wygra, to o turniej finałowy w Kolonii (14-15 czerwca) będzie rywalizować z Aalborgiem. A wcześniej kielczan i płocczan czeka finałowy turniej Orlen Pucharu Polski w Kaliszu (12-13 kwietnia), a w maju: decydujące zmagania ligowe o prymat w Polsce.

Znaczący transfer Industrii Kielce. Aleks Vlah od lipca nowym zawodnikiem wicemistrza Polski

Jedni i drudzy myślą też już o budowie zespołów na kolejne lata, więcej kwestii udało się już dopiąć w Płocku. Ale i Industria dziś odpowiedziała mocnym nazwiskiem, bo takim jest z pewnością podpisanie umowy z Aleksem Vlahem - rozgrywającym Aalborga i reprezentacji Słowenii. W Kielcach zaś nie ukrywali, że po odejściu Igor Karačicia, któremu kończy się kontrakt, dziurę na środku trzeba bardzo szybko załatać. I stąd transfer Vlaha, ale nie po sezonie 2025/26, na co wcześniej się zapowiadało, ale już teraz, od lipca. Industria będzie musiała za to Aalborgowi zapłacić.

Takie wykupienie zawodnika było możliwe, bo mistrz Danii zdołał sprowadzić z Kolstad znakomitego Norwega Sandera Sagosena , który poważnie wzmocni drugą linię w tym klubie. Vlah mógł na tym ucierpieć, podobnie zresztą jak Portugalczyk Miguel Martins , który już zapowiedział odejście do Dinama Bukareszt.

Piotr Matusewicz/DPPI via AFP / AFP

Aleks Vlah zatrzymywany przez Bartłomieja Bisa w meczu Słowenii z Polską / Piotr Matusewicz/DPPI via AFP / AFP

- To klub, którego mecze oglądałem już jako dziecko. Zacząłem, gdy grał tutaj Uroš Zorman i pamiętam wygranie Ligi Mistrzów z 2016 roku. Jednym z największych moich marzeń w karierze jest zwycięstwo Ligi Mistrzów i wierzę, że w tym klubie to osiągnę - mówi Vlah, cytowany przez stronę kieleckiego klubu. Sam grał w finale Ligi Mistrzów 9 miesięcy temu, Aalborg przegrał jednak jedną bramką z Barceloną.

- Jestem świadomy, że zastąpię Igora Karačicia. Lubię czuć na sobie presję, wydaje mi się, że gram wtedy lepiej. Igor wykonał tutaj fantastyczną pracę, wiem, że nie będzie łatwo go zastąpić - dodał.

Można się spodziewać, że Vlah będzie głównym reżyserem Industrii, a do tego też - świetnym strzelcem. Był najskuteczniejszym graczem reprezentacji Słowenii na dwóch ostatnich mundialach, podczas olimpijskiego turnieju w Paryżu więcej bramek od niego zdobył tylko Duńczyk Mathias Gidsel. Vlah w ośmiu spotkaniach trafił 56 razy, wprowadził zespół do półfinału, bo to jego 11 bramek dało Słowenii wygraną z Norwegią 33:28. Później jednak podopieczni Uroša Zormana, legendy kieleckiego klubu, przegrali jedną bramką półfinał z Danią i jedną bramką mecz o brąz z Hiszpanią.