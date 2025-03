Hitowe starcie w Hali Globus! Czy PGE MKS FunFloor przełamie serię wicemistrzyń Polski?

- Na pewno będzie to mecz walki. Moich zawodniczek nie trzeba dodatkowo motywować. Do tej pory mądrze rozgrywaliśmy te spotkania i zrobimy wszystko, by ponownie zdobyć punkty w Hali Globus - zapowiedział Marcin Palica, trener KPR-u Gminy Kobierzyce.

Czas na rewanż

- Być może jest to kwestia głowy i trzeba to przełamać. Bardzo istotne będzie też to, jak będziemy wyglądać personalnie i jak zespół będzie zmotywowany. Trzeba przyznać, że ewidentnie ekipa z Kobierzyc nam nie leży. We wtorek chcemy zakończyć tę złą passę. Wierzę, że dziewczyny pokażą, że potrafią wygrać z tą drużyną - podkreślił Paweł Tetelewski, trener PGE MKS-u FunFloor Lublin.