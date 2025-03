Głośny apel ws. Matty'ego Casha. "To nie panel dyskusyjny"

Dariusz Dziekanowski stanowczo ws. Casha. Bez żadnych wątpliwości

Cash wraca do reprezentacji na mecze eliminacji do mistrzostw świata 2026. Dariusz Dziekanowski nie ma wątpliwości, jaka powinna być jego rola. - Zarówno trener, jak i inne osoby kierowały w jego stronę wiele zarzutów, według mnie bezsensownych. Boisko to nie jest panel dyskusyjny. Pewne zwroty, niezbędne do wykorzystania na boisku, da się przyswoić w godzinę. Jeśli Cash będzie prezentował taki poziom jak w Aston Villi, powinien grać w podstawowej jedenastce - powiedział w rozmowie z "WP SportoweFakty".