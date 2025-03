Legendarny skoczek grzmi ws. skandalu z Norwegami. "Rozczarowujące"

W ostatnich dniach światło dzienne ujrzały kolejne szokujące fakty - do oszustw przyznali się byli reprezentanci kraju Daniel Andre Tande, Anders Jacobsen oraz Johan Remen Evensen. Następnie głos zabrał Fredrik Bjerkeengen, który ujawnił, że do oszustw Norwegowie dopuszczali się już w 2021 roku. Wówczas podczas zawodów Pucharu Świata w Zakopanem smarowali kombinezony klejem do drewna, aby je usztywnić.