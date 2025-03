Świątek przegrała z Andriejewą, teraz czas na rewanż. Zagra z nią w Miami

Iga Świątek znów zmierzy się z Mirrą Andriejewą

Iga Świątek w ubiegłych latach znacznie lepiej czuła się w Indian Wells niż w Miami. Polka nie może jednak narzekać na Florydę, to właśnie tu zdobyła tytuł w 2022 roku . Później te korty nie były już dla niej tak szczęśliwe, ale kto wie, może po tym, co oglądaliśmy w Dosze, Dubaju czy Indian Wells przyjdzie czas na zmianę nastawienia.

Iga Świątek kontra Mirra Andriejewa

Dla wiceliderki rankingu to również świetna okazja na to, by przyjrzeć się błędom z poprzednich przegranych meczów z rewelacją ostatnich tygodni. Ten trening może ją bardzo wiele nauczyć nie tylko o zaskakującym wszystkich stylu rywalki, ale także o samej sobie i problemach we własnej grze. Świątek rozpocznie oficjalne zmagania w Miami 21 marca.